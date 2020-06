My Hero Academia: Todoroki mostra una nuova tecnica nel capitolo 273

Il capitolo 273 di My Hero Academia si è concentrato molto sulla figura di Shigaraki e sul suo risveglio, e per quanto abbia mostrato le prime azioni svolte dal nuovo portatore del All for One, ci ha dato modo anche di notare alcune cose riguardo gli eroi della Classe 1-A mentre si apprestavano a trarre in salvo gli innocenti dall'onda distruttiva.

Esattamente nella giornata di oggi abbiamo scritto un articolo riguardo gli aspiranti eroi della Classe 1-A e di come si siano dimostrati, dall'inizio del manga a ora, davvero super talentuosi, specialmente alcuni di essi. Abbiamo visto la loro evoluzioni e, pertanto, ci siamo posti la domanda: hanno davvero ancora qualcosa da imparare dal Liceo Yuei, oppure no?

Anche negli ultimi due capitoli del manga, la sensazione è stata la stessa. Nel precedente abbiamo assistito a un nuovo power up di Deku che lo ha portato a sbloccare il quarantacinque per cento del potere del One for All, mentre nel 273, come accennavamo ad inizio articolo, abbiamo visto non solo i ragazzini reagire prontamente all'ondata di distruzione scatenata da Shigaraki, ma abbiamo anche potuto vedere uno degli studenti più promettenti della classe, Todoroki, utilizzare una nuova tecnica di ghiaccio che è stata in grado di fermare l'unicità di Tomura.

La mossa utilizzata si chiama "Heaven Piercing Ice Wall" è consiste nel creare un muro di ghiaccio con il quale Todoroki ha salvato i suoi compagni e persone innocenti che si trovavano nei paraggi.

Cosa ne pensi delle capacità di questi giovani aspiranti eroi ancora al primo anno di liceo? Scrivilo pure qui sotto.