My Hero Academia: Todoroki fa un passo verso Endeavor?

Non è una novità, fin dai primi capitoli di My Hero Academia il personaggio di Todoroki ci è stato presentato in forte contrapposizione alla figura di suo padre Endeavor, il quale ha cresciuto suo figlio in un clima rigido e di coercizione, che ha creato una spaccatura in tutto il contesto familiare.

Durante il capitolo 249 però, notiamo un leggero riavvicinamento del ragazzo nei confronti di suo padre. La sorella Fuyumi invita a cena Midoriya e Bakugo, ma dopo un'apparente calma la situazione precipita. Uno dei fratelli di Todoroki, Natsu, ricorda che da piccolo non gli era permesso cucinare per Shoto, poiché le sue pietanze erano considerate inadatte da Endeavor, il quale aveva imposto per lui un regime alimentare ferreo.

Quindi, si alza e lascia la tavola furiosamente. Poco più tardi Fuyumi parla con Todoroki del suo rapporto con il padre, chiedendogli se fosse riuscito finalmente a perdonarlo. Shoto risponde che ha dei sentimenti contrastanti, ricordando la ferita infertagli dalla madre al volto, che ha in qualche modo definito il suo odio contro il pare, ritenuto responsabile per quel gesto.

Intanto, passando vicino alla cucina, Midoriya e Bakugo ascoltano la loro conversazione e provano a dare dei consigli a Todoroki. Midoriya pensa che lui sia pronto per dimenticare l'attrito che prova verso il padre, mentre Bakugo - completamente all'opposto - gli consiglia di essere chiaro e dire a suo padre che non lo perdonerà mai, se veramente prova un sentimento di odio.

Il capitolo si chiude con un Endeavor decisamente sconsolato, a causa di una situazione famigliare ormai sfuggitagli completamente di mano, nonostante il suo evidente mutamento caratteriale evidenziato negli ultimi archi narrativi del manga.

Il capitolo 249 di My Hero Academia ha presentato l'agenzia di Endeavor e i suoi meccanismi interni; Confermata una delle teorie più blasonate di My Hero Academia?