My Hero Academia: Todoroki prende vita con un perfetto cosplay femminile

My Hero Academia è uno degli shonen più seguiti ed apprezzati, e dopo il successo ottenuto con la quarta stagione dell'anime, conclusasi da poco, i fan non vedono l'ora di scoprire come proseguirà la storia di Izuku Midoriya e dei suoi compagni della UA Academy.

Uno dei personaggi più acclamati dai fan della serie di Kohei Horikoshi è sicuramente Shoto Todoroki, figlio del Pro Hero Endeavor e possessore del Quirk Mezzo Ghiaccio e Mezzo Fuoco. Nonostante si stia dimostrando più socievole rispetto al passato, Todoroki rimane un ragazzo dal carattere freddo, riservato, che riesce a mantenere la calma anche nelle situazioni apparentemente più complesse, e in grado di scatenare quello che può essere considerato uno dei Quirk più forti, almeno per quanto riguarda gli studenti.

L'interesse per questo personaggio si può legare anche alla sua esperienza familiare, infatti Shoto deve continuamente fare i conti con l'opprimente celebrità del padre, con il quale ha sempre avuto un brutto rapporto, soprattutto per gli errori commessi da Endeavor in passato.

Per omaggiare quindi un personaggio così profondo la cosplayer @Dewo_3 ha condiviso su Instagram l'immagine che trovate in calce alla notizia. Il risultato di questa interpretazione è un cosplay ben realizzato e fedele al design originale di Todoroki.

Ricordiamo che di recente anche Endeavor e All Might hanno ottenuto dei cosplay, e che Todoroki ha mostrato una nuova tecnica nell'ultimo capitolo del manga.