My Hero Academia: Todoroki sbarca nell'universo di Demon Slayer in questo crossover

Due delle opere più amate e illustri degli ultimi anni, My Hero Academia e Demon Slayer, si uniscono in uno splendido crossover creato da un fan. Shoto Todoroki e Dabi approdano nell'universo narrativo creato da Koyoharu Gotoge.

Con il recente arrivo del campione d'incassi Demon Slayer: Infinity Train, il franchise di Gotoge ha raggiunto l'apice del successo, andando ad affiancarsi a un'altra opera amatissima dal pubblico, My Hero Academia. Per onorare il loro successo, un fan ha unito i due universi narrativi in un epico crossover.

L'artwork, che ritrae Shoto Todoroki e Dabi con lo stile di Demon Slayer, è stato condiviso su Instagram dall'utente @the_sketchy_artist21. L'immagine simula la locandina di un film, in cui il giovane eroe e il villain vengono misteriosamente trasportati nell'universo creato da Gotoge. "Questo è un concept che ho pensato per un film e che ho trasformato in un artwork", ha scritto l'utente accompagnando il post.



L'artwork è realizzato in maniera egregia e mostra Shoto mentre indossa un abito ispirato a Demon Slayer. Il suo vestito bianco e nero e la sua capigliatura renderebbero orgoglioso Rengoku, protagonista della nuova pellicola. Lo studente dello Yuei è accompagnato da Dabi, il cui sguardo minaccioso mette in risalto le bruciature presenti sul suo viso. Voi cosa ne pensate di questo particolare crossover? Stando alle parole del suo creatore, importanti novità attendono My Hero Academia.