My Hero Academia: Todoroki con lo stile dei manga più popolari di Jump in una fan-art

Prendendo in prestito l'immaginario supereroistico tanto caro agli universi Marvel e DC Comics, Kohei Horikoshi, il papà di My Hero Academia, è riuscito a fare della sua opera un vero e proprio cult nonché uno dei manga più popolari del colosso editoriale giapponese Shueisha.

Attualmente My Hero Academia è uno dei Big Three di Weekly Shonen Jump al fianco di Jujutsu Kaisen e di Black Clover, quantomeno sul fonte delle nuove generazioni dal momento che ONE PIECE è il veterano in carriera della rivista. Lentamente anche il gioiellino di Kohei Horikoshi si sta avvicinando alla sua conclusione e pare che il manga sia entrato nella sua fase conclusiva. Certo, manca ancora qualche domanda a cui il sensei deve rispondere, ma presumibilmente My Hero Academia potrebbe terminare entro la fine del 2023.

Ad ogni modo, recentemente un artista, un certo bruno_desu, ha dedicato alla community di Reddit un'illustrazione che ritrae Todoroki con lo stile di alcuni dei più celebri manga di Jump, da Black Clover a Demon Slayer, con qualche omaggio extra come il famoso Shinchan o Avatar. La fan-art in questione, che potete apprezzare meglio in calce alla notizia, ha riscosso grande notorietà tra gli appassionati che si sono divertiti nell'immaginare il talentuoso figlio di Endeavor con uno stile inedito.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa idea originale, quale interpretazione vi piace di più? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.