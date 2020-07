My Hero Academia: Todoroki e Yaoyorozu danno vita a uno splendido cosplay di coppia

My Hero Academia ha lanciato diverse coppie che infiammano ancora i discorsi nel fandom. La più palese è quella tra Izuku Midoriya e Ochako Uraraka, protagonista maschile e femminile rispettivamente della storia di Kohei Horikoshi. Ma sotto la lente d'ingrandimento c'è anche il rapporto tra Shoto Todoroki e Momo Yaoyorozu.

I due si sono particolarmente avvicinati durante My Hero Academia stagione 2, quando affrontarono in coppia il professor Aizawa. Nonostante alcuni tentennamenti iniziali, Todoroki e Yaoyorozu riuscirono a lavorare in sincronia e da quel momento i fan di My Hero Academia li hanno visti bene insieme. Oltre alle tante fan art dedicate, adesso arrivano anche i cosplay.

Hlara Cos ha deciso, insieme a un altro cosplayer, di dedicare i propri sforzi al cosplay della coppia Yaoyorozu Todoroki, come si può vedere in alcune immagini in basso. Nella prima foto allegata si vede il duo in abiti da hero, probabilmente dopo un duro scontro. I ragazzi dedicano però altre foto anche a momenti più intimi della coppia fittizia. Infine, Hlara Cos ci presenta anche il suo cosplay di Momo Yaoyorozu da sola, con l'abito d'allenamento blu della UA.

Todoroki però potrebbe avere un rivale secondo il manga di My Hero Academia. Chi conquisterà il cuore di Yaoyorozu?