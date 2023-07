My Hero Academia: e se Toga fosse divenuta una Heroes piuttosto che una Villain?

La storia di My Hero Academia è fatta di piccoli dettagli che possono cambiare per sempre una vita. Se Deku non avesse protetto Bakugo dal villain fanghiglia non avrebbe mai ricevuto il One For All, se Dabi avesse ricevuto le attenzioni di suo padre non sarebbe divenuto un Villain e se Toga avesse ricevuto amore non sarebbe divenuta una criminale.

La nascita di Shigaraki è una colpa di All Might in My Hero Academia. Se solo il Simbolo della Pace fosse stato più attento alla famiglia della sua maestra, All For One non si sarebbe mai potuto avvicinare al piccolo Tenko. Un altro clamoroso "What If" ci viene offerto dal capitolo 395 di My Hero Academia. E se Toga fosse divenuta un'eroina anziché una villain?

Le parole di Ochaco Uraraka hanno scosso il cuore di Himiko Toga. L'eroina della Classe 1-A della Yuei era disposta a offrire il suo sangue a Toga, cosicché la ragazza potesse continuare ad amare e vivere secondo la sua filosofia. Il capitolo 395 di My Hero Academia lascia un grande vuoto, portando i fan a immaginare un mondo in cui Toga vive una vita molto diversa da quella che l'ha contraddistinta.

Prendendosi cura di Uravity con una trasfusione, Toga riflette sul fatto che se in passato qualcun altro le avesse offerto il proprio sangue non facendola sentire sbagliata, probabilmente la sua vita sarebbe andata in modo molto diverso. In questo mondo alternativo, Toga sarebbe persino potuta diventare un'eroina che avrebbe potuto offrire servizio in ambito ospedaliero, viste le sue capacità legate al sangue. Che ne pensate di una Toga eroina, piuttosto che criminale? Avrebbe avuto lo stesso fascino ai vostri occhi?