My Hero Academia, Toga: dolce e psicopatica! Eccola nel nuovo sketch di Horikoshi

Dolce ma allo stesso tempo psicopatica, Himiko Toga è a caccia di sangue sempre con il sorriso sul volto. Amatissima dai fan, la reginetta dell'Unione dei Villain è la protagonista del più recente episodio di My Hero Academia Stagione 5. Eccola nel meraviglioso sketch celebrativo realizzato dall'autore Kohei Horikoshi.

Con gran coraggio, Horikoshi si è lasciato alle spalle la Hero Society e i protagonisti della Classe 1-A del Liceo Yuei per dare vita a un arco narrativo completamente incentrato sull'Unione dei Villain. Ora che nella trasposizione anime è finalmente giunto il momento di My Villain Academia, il risultato è a dir poco esplosivo: ecco la guerra tra Villain.



Mentre l'Unione sfida l'Armata di Liberazione dei Superpoteri guidata dal perfido Ri-Destro, l'anime porta gli spettatori a scoprire il passato di alcuni degli antagonisti preferiti dai fan, tra cui quello di Himiko Toga, reginetta dei Villain, nonché uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico.



L'episodio 21 di My Hero Academia 5 è completamente incentrato sulla sua figura. Nel mentre del combattimento con Curious, battaglia all'ultimo sangue in cui la Villain con il sorriso sul volto potenzia il suo Quirk, la serie animata ci offre una visione sulle sue disturbanti origini.



Per celebrare l'uscita di questo episodio, sul suo profilo Twitter il sensei Horikoshi ha condiviso uno splendido sketch inedito che ritrae Himiko Toga cingere le mani della sua versione più giovane, una dolcissima Toga bambina. D'altronde, la reginetta dei Villain ha ancora dei modi di fare bambineschi ed è forse questo il motivo principale per cui è così tanto amata dal pubblico.