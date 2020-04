My Hero Academia, Toga indossa l'uniforme scolastica nel nuovo artwork di Kohei Horikoshi

"Super Toga!", queste sono le parole scelte dall'autore di My Hero Academia per descrivere il nuovo sketch dedicato al pilastro femminile dell'Unione dei Villain. In calce all'articolo potete dare un'occhiata all'artwork in bianco e nero di Kohei Horikoshi, in cui l'antagonista posa con indosso un'uniforme scolastica e un paio di Air Max 90.

Il mangaka non è nuovo a questo tipo di sketch, ricorderete infatti che nel corso degli ultimi due mesi ne sono stati pubblicati diversi dedicati ad alcuni dei personaggi più amati dai fan, tra cui l'eroina Mirko e la studentessa Kyoka Jiro. Oltre all'illustrazione di Horikoshi, in basso potete dare un'occhiata a due versioni a colori realizzate da alcuni utenti Reddit.

Himiko Toga è una delle antagoniste più amate dai fan delle serie, nonché uno dei personaggi più omaggiati dalle cosplayer di My Hero Academia. Nella quarta stagione dell'anime la villain ha avuto un po' di spazio durante l'Arco narrativo di Overhaul, durante il quale ha attaccato l'eroe Lock Rock fingendo di lavorare per la Shie Hassaikai. L'antagonista è in realtà unicamente fedele a Tomura Shigaraki, personaggio di cui scopriremo maggiori dettagli durante la messa in onda della quinta stagione di My Hero Academia.

