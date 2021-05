My Hero Academia: Toga sembra proprio reale nel cosplay di Min

My Hero Academia si sta lentamente avvicinando al finale, tant'è vero che lo stesso Kohei Horikoshi ha iniziato a parlarne un po' più seriamente. Mentre il manga inizia a vedere la luce in fondo alla galleria, l'anime invece è tornato recentemente con la quinta stagione e gli eventi della Saga dell'Allenamento Congiunto.

Tra i personaggi che sembrano avere una questione in sospeso ci sono sicuramente Uraraka e Himiko Toga. L'autore, infatti, sembra aver posto le basi sia sul fronte anime che su quello manga per un confronto in grande stile, dal momento che le due controparti sembrano essere legate dal filo del destino. La villain, in particolare, è uno dei personaggi più apprezzati dell'intero franchise, merito soprattutto di un carattere eccentrico e bizzarro, alle volte anche piuttosto folle.

Tutta queste serie di caratteristiche hanno fatto di Toga un beniamino del pubblico al punto tale che, recentemente, la cosplayer MIN ha omaggiato la villain in una fantastica interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il cosplay in questione, lo stesso allegato in calce alla notizia, è stato molto apprezzato dalla community dedicata, a riprova delle migliaia di manifestazioni positive allegate al post originale.

Prima di salutarvi, perché non date un'occhiata a questo fedele cosplay di Hawks? E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale di Himiko Toga, vi piace? Fatecelo sapere con un commento in fondo alla pagina.