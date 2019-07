My Hero Academia: Toga in versione insegnate nei contenuti extra del volume 24

L'arco narrativo dello scontro tra villain è ormai in una fase narrativa ben avviata, e come conseguenza di ciò il manga di My Hero Academia ha raggiunto un numero di capitoli tale da iniziare la stesura del 24esimo volume della serie, di cui è già stata rivelata la magnifica copertina.

L'insider Your Anime Guy ci fornisce in anteprima una parte dei contenuti extra del 24esimo tankobon, che come prevedibile sono incentrati sui componenti della League Of Villain. L'illustrazione di Twice che potete osservare in calce dovrebbe aprire il tankobon, con il villain che fuma una sigaretta affiancato dalla scritta "All it Takes is One Bad Day" .

Twice è stato finora uno dei protagonisti della saga corrente: il personaggio ha subito un'evoluzione sensibile che l'ha portato a superare i suoi limiti psicologici riuscendo finalmente a sfruttare il suo Quirk, che si è rivelato un'arma molto importante per i suoi compagni.

Inoltre tra le immagini trapelate troviamo qualche illustrazione extra, all'interno di una pagina dedicata ai membri della Lega rappresentati ognuno in maniera peculiare. Quelli che colpiscono di più sono senza dubbio Dabi e Toga: il primo viene illustrato con occhiali e cappotto, mentre la seconda si presenta in un inusuale look da insegnante che fa da contrasto alla sua eccentrica personalità.

In conclusione, veniamo a conoscenza del numero di capitoli di cui si comporrà il 24esimo volume. Saranno 11, e andranno dal 225 al 235. Questo tankobon sarà molto importante per la crescita e l'approfondimento sia dell'Armata della Liberazione sia della banda di Shigaraki, che avranno modo di far scontrare i loro principi "morali" per dare vita ad uno scontro ideologico molto interessante.

L'ultimo capitolo ha sollevato un'interessante riflessione su una mossa di All For One.