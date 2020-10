My Hero Academia: Toga in versione liceale sexy nel cosplay di Elara Dark

Durante la seconda stagione di My Hero Academia, la League of Villain si è enormemente rafforzata sfruttando la popolarità di Stain. Nel gruppo di Tomura Shigaraki entrarono a far parte quindi diversi personaggi alcuni dei quali ancora oggi rendono difficile la vita agli eroi protagonisti. Dabi, Mr. Compress, Twice e soprattutto Himiko Toga.

Himiko Toga è una delle figure femminili preferite di Kohei Horikoshi che le ha dedicato varie immagini inedite. Ma lo è anche dei fan di My Hero Academia che vogliono vederla attiva in varie situazioni. La liceale sanguinaria, la cui backstory è stata svelata solo recentemente col volume 24 di My Hero Academia è una delle più pericolose villain in circolazione.

L'abbiamo vista in azione nell'anime ma anche in vari cosplay dove è pronta, coltelli e siringhe alla mano, a succhiare il sangue del malcapitato di turno. Ma Elara Dark ha deciso di riprendere Himiko Toga con un tono più sexy. Mantenendo un po' lo stile da studentessa, il nuovo cosplay trasforma Himiko Toga in una liceale sensuale e accattivante.

Nella foto in basso si nota la nuova divisa della biondina, composta da un top e una gonna molto corta che lascia intravedere anche lo slip nero, il tutto in tinta scozzese. La Toga classica è sicuramente più inquietante, voi quale versione preferite?