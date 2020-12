My Hero Academia: Toga vive lo spirito natalizio in questo cosplay

Mentre il combattimento tra eroi e villain avanza imperterrito sulle pagine del manga, grazie a questo cosplay i protagonisti di My Hero Academia firmano un momentaneo armistizio per festeggiare il Natale.

Se i giovani studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei hanno avuto modo di dare vita a un Holiday Party in un precedente capitolo bonus del manga, questo non è mai accaduto per i membri dell'Unione dei Villain. Ma questo fantastico cosplay pone rimedio a quest'amara situazione.

La cosplayer @Nymphahri ha deciso di festeggiare le vacanze con questa fantastica interpretazione di Himiko Toga, una delle protagoniste più amate dell'opera di Kohei Horikoshi. In attesa di poterla ammirare nuovamente nella quinta stagione di My Hero Academia in programma a marzo 2021, godiamoci questo cosplay.

Il profilo Twitter Cosplay of GG ha condiviso questa straordinaria interpretazione in cui Toga sfoggia un look natalizio per celebrare l'aria natalizia e impugna un coltello con cui tagliare un pandoro. Oppure un povero eroe dell'universo di My Hero Academia.



Il cosplay è pressoché perfetto e dietro all'aria gentile e pura della ragazza, permette d'intuire tutta la follia di cui è capace. E voi cosa ne pensate di questa interpretazione? Durante il Jump Festa 2021, Kohei horikoshi ha condiviso con i fan di My Hero Academia un messaggio di speranza per la fine della pandemia. Scopriamo chi vincerebbe uno scontro tra Katsuki Bakugo e Gran Torino di My Hero Academia.