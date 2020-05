My Hero Academia: Tokoyami e Hawks si ricongiungono in questa fan art post guerra

My Hero Academia sta letteralmente vivendo un periodo di grandissimo splendore. Con una saga tra le più belle che Horikoshi abbia mai realizzato. Una saga che ha messo in scena una epica battaglia tra il Fronte di Liberazione e i Pro Heroes nel loro insieme, coinvolgendo anche gli studenti e aspiranti eroi.

Negli ultimi capitoli abbiamo osservato i diversi scontri che si stanno susseguendo sul campo di battaglia e mentre Shigaraki Tomura si è risvegliato più forte che mai, in un'altra zona invece abbiamo assistito al duello tra il temibile Dabi, che ha mostrato il suo disprezzo per gli eroi, e l'attuale Pro Hero numero due Hawks. Durante la battaglia, il nemico si è rivelato più ostico del previsto e non solo ha avuto la meglio sull'eroe alato, ma è riuscito a ferirlo gravemente bruciandogli gran parte delle piume.

Sarebbe morto se non fosse intervenuto il suo allievo Tokoyami e se Dabi non avesse raggiunto il limite imposto dal suo stesso Quirk. Ancora non sappiamo come andrà a finire per Hawks e quanto realmente gravi siano le sue condizioni. Soprattutto non si sa quando la guerra finirà, dal momento che Tomura si è appena svegliato.

Tuttavia un fan ha voluto dedicare una fan art a Tokoyami e Hawks che, come potete vedere dal disegno riportato in calce all'articolo, mostra un incontro post guerra, in cui lo studente della Classe 1-A va a trovare il suo maestro ricoverato in un letto d'ospedale, gravemente ferito ma fuori pericolo. Dalla scena disegnata sembrerebbe che Hawks stia rassicurando il ragazzino sulle sue condizioni di salute.

Cosa ne pensi della bellissima fan art disegnata da Kadeart? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.