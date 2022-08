My Hero Academia: Tomura Shigaraki è attualmente imbattibile?

La drammatica, terribile ascesa al potere di Tomura Shigaraki sembra essere completa. Il ragazzino che all’inizio di My Hero Academia cercò di uccidere All Might con un piano improvvisato non esiste più. Di lui resta solamente un corpo imbattibile nelle mani del burattinaio All For One.

Consci della sua mostruosa crescita, dovuta ai brutali esperimenti del dottor Garaki e di All For One, gli Heroes si sono preparati alla guerra creando un campo di battaglia specifico per lui. Tuttavia, anche la Fortezza Volante dello Yuei ha fallito miseramente.

Nella zona di guerra in cui gli eroi combattono Shigaraki sono presenti i top heroes attualmente in circolazione. Beast Jeanist, Mirko, Edgeshot, Bakugo, Suneater e Nejire Hado, con il contributo del Qurik di Eraserhead doppiato da Monoma, sono tutti contro il giovane villain, ma nessuno di essi è riuscito neppure a fargli un graffio.

Dopo aver subito la mossa finale di Dynamight senza alcuna ripercussione, Shigaraki/All For One ha sfidato i Big Three dello Yuei guidati dal ritorno in campo di Mirio Togata. Tuttavia, anche il colpo decisivo di Amajiki si è rivelato un fallimento totale.

A tutti gli effetti, in quanto a potenza Tomura Shigaraki è divenuto il nuovo All Might. Ma se il Simbolo della Pace inaugurò un’era di pace che nessun cattivo poteva minacciare, ora All For One punta a creare un’era di paura e odio attraverso il corpo invincibile di Tomura Shigaraki.

In My Hero Academia 362 si è spento il cuore di Bakugo e quando Deku lo verrà a scoprire probabilmente avrà accesso a un potere senza controllo che oltrepasserà il One For All 100%. Tuttavia, forse neppure questo basterà. Bisogna infatti considerare che finora Shigaraki ha combattuto mentre era sotto l’effetto dell’Erasure Quirk di Eraserhead e Monoma. L’unica speranza degli eroi è il risveglio di quel bambino spaventato in My Hero Academia 361.