My Hero Academia: adesso Tomura Shigaraki è immune al potere di Shinso?

Da qualche tempo, My Hero Academia ha mostrato che All for One è riuscito a entrare sempre più in profondità nella mente di Tomura Shigaraki, non soltanto in qualità di mentore e di insegnamenti ma proprio come personalità. A causa del quirk del super villain, la situazione di Tenko Shimura è radicalmente cambiata.

Una prova importante si è avuta nel confronto con Star and Stripe, l'eroina che è in grado di manipolare la realtà con dei comandi semplici ma ben indirizzati. Abbiamo visto però in un mini arco di My Hero Academia che il quirk non era onnipotente ed era necessario conoscere bene l'identità dell'avversario, ed è stato questo elemento non banale a trarre in inganno Star and Stripe. Adesso Shigaraki non è più solo se stesso.

Quindi su Shigaraki il quirk di Shinso non funzionerebbe più? Ricordiamo che il quirk "Lavaggio del Cervello" si attiva quando l'avversario risponde a una domanda di Shinso. Non è quindi necessario che venga detto il nome della persona per l'attivazione, come doveva succedere per il quirk di Star and Stripes. Sotto questo punto di vista, quindi, il potere potrebbe funzionare.

Tuttavia è anche necessario che Shinso voglia usare il suo quirk su quella persona. Pertanto, in una delle sue sfaccettature, è possibile che Shigaraki possa resistere al potere perché Shinso non saprebbe chi delle tante personalità del suo avversario sta combattendo in quel momento. Se questo dettaglio avesse davvero una valenza, allora Shigaraki sarebbe praticamente immune al controllo di Shinso. In caso contrario, ne subirebbe le conseguenze come tutti gli altri.

Con la guerra in corso, è possibile che i due si incontrino in qualche frangente? Non è detto, ma non è neanche da escludere. A quel punto, sapremo se c'è davvero un effetto oppure no.