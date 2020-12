My Hero Academia: Tomura Shigaraki è una delle vittime di All For One?

Al culmine dell'ascesa al potere di Tomura Shigaraki, il capitolo 295 di My Hero Academia porta i lettori a una sorprendente rivelazione sulla sua relazione con All For One. Il leader dell'Unione dei Villain è solamente una vittima dell'eterno rivale di All Might?

Formando l'Unione dei Villain, Shigaraki si è circondato di compagni leali, i quali potrebbero essere considerati la sua nuova famiglia e la ragione del suo crescente dominio. Tuttavia, l'attuale arco narrativo ha portato il nipote di Nana Shimura a perdere diversi suoi alleati.

Nell'ultimo capitolo del manga, Mr. Compress ha sacrificato metà del suo corpo per consentire ai suoi amici di scappare. Fortunatamente per gli eroi, Lemillion è pronto a bloccare la loro fuga, ma improvvisamente riappare All For One, il quale prende il possesso del corpo di Shigaraki, ormai in uno stato di semi incoscienza.

Il potente antagonista risveglia un indomabile Nomu e nel mentre utilizza il suo Quirk Decay sull'area circostante. Ma come fa notare un inconsapevole Spinner, la maggior parte della squadra si trova ancora tra le macerie del posto. All For One, però, sembra ignorare il suggerimento; a differenza delle sue apparizioni precedenti, l'essere malvagio è ostile nei confronti dell'Unione a causa dei loro continui fallimenti.

Il malcontento di All For One lo si può notare soprattutto nei confronti del suo giovane allievo. La disfatta di Shigaraki ha contaminato il nome di All For One, il quale tuttavia sembra non avere la minima intenzione di arrendersi. Il rivale di All Might afferma che Tomura tornerà ad affrontare gli eroi quando il suo corpo sarà perfezionato; ciò vuol dire che diventerà ancora più potente e pericoloso.

Tuttavia, Shigaraki ha già sfruttato il potere della sua volontà per ribellarsi al controllo di All For One. Il sogno del suo maestro, ormai, non coincide più con il suo. All For One sta cercando d'imporgli la sua eredità, ma il leader dell'Unione si è reso conto di essere stato solamente una pedina ed ora è finalmente pronto a iniziare il suo personalissimo regno del terrore. Scopriamo cosa succederà in My Hero Academia 296. Nel frattempo, analizziamo il quarto Quirk di Deku in My Hero Academia 295.