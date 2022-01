My Hero Academia torna al cinema! Ecco il nuovo OVA di World Heroes Mission

Tra il successo intramontabile di Demon Slayer - Mugen Train, e quello recentissimo di Jujutsu Kaisen 0, le sale cinematografiche giapponesi hanno accolto My Hero Academia: World Heroes' Mission, terzo film ispirato all'opera di Kohei Horikoshi. A breve, Deku e co. torneranno al cinema!

Nell'estate 2021, e a fine novembre in Italia, My Hero Academia è tornato al cinema con un terzo lungometraggio anime, immediatamente divenuto quello di più successo della saga. World Heroes' Mission ha conquistato il pubblico mondiale raccontando la storia di un gruppo terroristico internazionale, immediatamente contrastato dai Tre Moschettieri della Classe 1-A e da diversi Pro Heroes inediti, poi comparsi persino nel manga.

A distanza di mesi dalla proiezione nei cinema, My Hero Academia World Heroes' Mission sta per debuttare in versione home video, nuova uscita in formato fisico che verrà accompagnata da un episodio speciale.

Come rivelato dall'account twitter ufficiale del franchise, l'edizione Blu-ray e DVD del terzo film verrà celebrata dal debutto di un nuovo OVA basato sul tie-in ufficiale del manga distribuito in occasione della proiezione giapponese.

L'episodio speciale, intitolato No.XXX Hawks: SOOTHE, vede Izuku, Katsuki e Shoto, accompagnati dai due migliori eroi del Giappone, prepararsi per la missione internazionale Questo volumetto extra, venne dato come omaggio ai fan che acquistavano i biglietti per il cinema giapponese, ma sfortunatamente non è mai uscito fuori dai confini. Si tratta dunque di un inedito assoluto, che da noi potrebbe arrivare prima del simulcast della Stagione 6.

Vi lasciamo ai primi frame dell'OVA di My Hero Academia e agli incassi di World Heroes Mission in Italia.