My Hero Academia torna su Crunchyroll: c'è una data per il nuovo episodio OVA

Prima della messa in onda della settima stagione di My Hero Academia, è arrivato in tutte le sale cinematografiche giapponesi un episodio speciale della serie, che vedeva i ragazzi della classe 1-A alle prese con un gioco di carte molto simile a Yu-Gi-Oh. Finalmente questo prodotto arriva anche in Italia su Crunchyroll.

Fino ad ora, non avevamo ancora notizie sull'uscita dell'OVA nel nostro paese, ma la pagina ufficiale di My Hero Academia su X, il vecchio Twitter, ha appena confermato che l'episodio originale UA BATTLE HEROES sta per arrivare sulla piattaforma streaming Crunchyroll alla fine di questo mese, giovedì 30 novembre.



L'episodio presenterà sottotitoli in inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, castigliano, russo, arabo e, per fortuna, anche in italiano. Al momento, però, il doppiaggio in italiano non è stato annunciato.

L'annuncio è arrivato durante l'Anime NYC 2023 che si sta tenendo a New York in questi giorni, attraverso un comunicato stampa di Crunchyroll. Per chi non volesse aspettare, sono già disponibili il riassunto completo di My Hero Academia Ua Battle Heroes e anche le prime immagini dell'OVA di My Hero Academia.

Per guardare questa puntata speciale, non presente nel manga di Kohei Horikoshi, se non volete incorrere in spoiler è necessario essere in pari con almeno la quinta stagione dell'anime. Vi ricordiamo che l'intera serie di MHA è disponibile su Crunchyroll.