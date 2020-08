My Hero Academia torna con un episodio speciale, l'OAV debutterà il 16 agosto!

Tutto confermato, My Hero Academia tornerà in estate con un nuovo episodio originale di cui sono già state svelate immagini, sinossi e data d'uscita. L'OAV, intitolato "Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren" (My Hero Academia: Sopravvivi! Un allenamento critico!)" debutterà in anteprima esclusiva il 16 agosto.

La notizia è stata riportata dall'ultimo numero del settimanale di Shueisha Weekly Shonen Jump, che ne ha rivelato anche tutti i dettagli. L'episodio sarà ambientato poco prima dell'ottenimento della licenza provvisoria da eroi e mostrerà gli studenti della 1-A alle prese con una simulazione di salvataggio ostaggi. La sinossi anticipa che durante la prova il terreno crollerà inaspettatamente, intrappolando Deku e altri dieci studenti sotto terra. Il gruppo dovrà quindi unire le forze per trovare una via di uscita.

Come riportato nel primo paragrafo, l'episodio originale debutterà il 16 agosto in esclusiva su Hulu, ed arriverà successivamente sulle altre piattaforme streaming. Il profilo Twitter non ufficiale di WSJ riporta il 20 agosto come seconda data d'uscita, mentre altre fonti il 30. Attualmente non possiamo confermarvi quale sia quella corretta.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere questa puntata? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che questo non sarà che l'antipasto per la quinta stagione di My Hero Academia, attualmente prevista per il 2021 e con nuove informazioni in arrivo nel mese di ottobre 2020.