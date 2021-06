My Hero Academia: tornano i cosplay di Camie Utsushimi, le foto di Luxlo

Nella quinta stagione di My Hero Academia sono tornati in azione tutti gli studenti della Yuei. Al centro delle sfide degli ultimi episodi non c'è solo la classe 1-A, ma anche la 1-B, con le due che ci stanno dando dentro con un esame invernale. L'allenamento congiunto della Yuei si è concluso mettendo in risalto tutti gli studenti del liceo.

Chi è rimasto fuori da quest'ultimo arco narrativo sono ovviamente gli studenti delle altre scuole. È da diverso tempo che nell'anime non si vedono quei ragazzi che hanno reso complicate le cose per gli aspiranti eroi del liceo Yuei. Ci sono tuttavia alcuni di questi personaggi di My Hero Academia che riescono a mostrarsi al pubblico in altri modi, e tra i metodi più apprezzati ci sono sicuramente i cosplay.

La cosplayer Luxlo ha deciso di postare, negli scorsi giorni, alcune foto su Instagram dove si mette in mostra col suo cosplay di Camie Utsushimi. La ragazza del liceo Shiketsu è stata al centro di varie vicende ed è stata una delle poche a mostrarsi anche esternamente all'arco narrativo dell'esame della licenza provvisoria. È anche uno dei personaggi femminili di My Hero Academia che riceve più cosplay.

In basso sono disponibili le foto di Camie Utsushimi, dove indossa la solita divisa attillata e il cappello della scuola, che ne pensate di questo cosplay?