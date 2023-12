My Hero Academia sta per tornare con la Stagione 7: ecco la prima locandina

Finalmente abbiamo ulteriori notizie sull'anime di My Hero Academia. Questa volta, il sito ufficiale della serie ha pubblicato la prima locandina della tanto attesa settima stagione. Diamo insieme un'occhiata da vicino al nuovissimo poster promozionale!

Il poster in questione, che potete vedere in calce a questa news, mostra i quattro protagonisti di My Hero Academia: Midoriya Izuku, Bakugo Katsuki, Ochaco Uraraka e Shoto Todoroki. Tutti e quattro i ragazzi indossano le loro tute da eroi ma alcuni di loro hanno apportato delle evidenti modifiche ai loro costumi. Infatti, Uravity indossa una mantella, mentre Deku ha la sua sciarpa da Vigilante.

L'ultimo arco narrativo Dark Deku della sesta stagione di My Hero Academia ha mostrato la sofferente scelta di Deku di lasciare la Yuei e tutti i suoi compagni, compresi gli insegnanti, per diventare un Vigilante, ossia un eroe senza licenza che vaga per le strade del Giappone.

La sua decisione è stata giustificata dal fatto che la sua presenza all'interno dell'Accademia avrebbe soltanto messo in pericolo le persone che gli sono più care, diventando dei facili bersagli per i temibili villain. Per fortuna, tutti i suoi amici sono riusciti a fargli cambiare idea, con un finale di stagione più che malinconico, e Midoriya è tornato nella sua amata scuola per eroi.

La settima stagione di My Hero Academia uscirà durante la primavera del 2024. Secondo alcune previsioni, My Hero Academia 7 sarà l'ultima stagione dell'anime e potrebbe proseguire con un lungometraggio oppure con degli episodi speciali.