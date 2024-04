My Hero Academia, LUI tornerà a minacciare la società degli eroi? Facciamo chiarezza

Mentre Midoriya è ancora impegnato a fronteggiare il più grande, e rischioso, combattimento della sua carriera da Hero, i lettori di My Hero Academia continuano a domandarsi se un grande Villain potrebbe effettivamente fare il suo ritorno, e creare ulteriori problemi alla società degli eroi. Facciamo il punto sulla situazione attuale.

Da qui in avanti saranno presenti spoiler riguardo i capitoli 409, 410 e 418 di My Hero Academia.

Le tavole conclusive del capitolo 418, disponibile sulla piattaforma MangaPlus, hanno riacceso il timore nei lettori di veder tornare in azione All For One, data la sua inaspettata apparizione durante i ricordi del piccolo Tenko Shimura. Tuttavia, in seguito a quanto avvenuto nei capitoli 409 e 410, e alle eroiche azioni di Katsuki Bakugo, sembrava chiara e definitiva la morte del grande antagonista.

Il progressivo ringiovanimento causato dal Quirk di Eri, e i devastanti attacchi di Bakugo hanno portato alla sparizione dell’ultima cellula di All For One. Da ciò deriverebbe quasi una totale sicurezza sulla sua definitiva morte ed eliminazione, ma stando a quanto visto nella parte finale dell’ultimo capitolo pubblicato è possibile che una parte di sé viva ancora in Shigaraki, scelto da lui stesso come suo erede.

Definendo Tenko un patetico imbecille per il toccante confronto con Midoriya, All For One si manifesta spaventando i bambini e facendoli cadere nel vuoto. Si tratta, quasi sicuramente, di un ritorno parziale del Villain, dato che Bakugo si è premurato di distruggerne completamente il corpo, e limitato alla coscienza di Shigaraki.

Di conseguenza All For One potrebbe essere un altro grande avversario, contro cui il piccolo Deku e il piccolo Tenko dovranno misurarsi, ma è molto improbabile che torni ad avere una forma fisica in grado di minacciare l’intera società degli eroi. Prima di salutarci, vi lasciamo alle teorie sul capitolo 419 di My Hero Academia, e ai 3 grandi errori nella continuità del manga.

Su Essere Montagna è uno dei più venduti di oggi.