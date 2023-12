My Hero Academia tornerà nel passato con uno spin-off prequel? Sognare è lecito

Il manga My Hero Academia, scritto e illustrato da Kohei Horikoshi, è un successo mondiale. Tuttavia, non tutti i fan sono rimasti soddisfatti dallo spin-off, Vigilantes, sostenendo che l'opera originale avesse le potenzialità per raccontare storie alternative più interessanti rispetto a quella dell'opera di Hideyuki Furuhashi. Se volete sapere quali continuate a leggere, ma attenzione agli spoiler!

Le critiche più comuni nei confronti di Vigilantes riguardano la storia, ritenuta troppo scollegata rispetto a quella principale, e i personaggi, i quali non riescono a colpire nel segno risultando poco interessanti. L'opera ha comunque ottenuto delle recensioni positive, sopratutto con il suo epilogo, mentre i lettori hanno cominciato a proporre nuove idee per una prossima serie spin off.

In particolare, l'utente @cpasDryNa su X, ha proposto un concept per una storia che ha attirato l'attenzione di molti in rete. La serie sarebbe ambientata in un periodo in cui All For One, il villain più forte di My hero Academia, agiva ancora incontrollato, e si concentrerebbe sulle origini di Kudo e Bruce, il secondo e il terzo erede di One For All. Per scoprire le origini del Quirk One For All in My Hero Academia, vi consigliamo la lettura del nostro approfondimento dedicato.

Sarebbe molto intrigante vedere come gli autori di un ipotetico spin off del genere potrebbero decidere di mostrare un mondo dove All for One agiva senza freni. Inoltre, un'opera di questo tipo sarebbe più coerente con la storia principale, poiché Kudo, Bruce e All For One sono tutti personaggi fondamentali nella trama del manga originale.

Solo il tempo dirà se uno spin-off di My Hero Academia incentrato sul secondo e terzo erede del One For All verrà mai realizzato. Tuttavia, l'idea ha sicuramente il potenziale per essere un successo tra i fan.