My Hero Academia: Toru Hagakure e quella scena che ha commosso il fandom

Quando si tratta di far commuovere i suoi lettori, Kohei Horikoshi è un vero maestro. Questa volta, però, l'autore di My Hero Academia si è davvero superato. Invisible Girl non si è solamente resa protagonista della sua miglior scena, ma anche di uno degli spezzoni più toccanti di sempre.

Gli ultimi capitoli dell'opera sono stati contraddistinti dal clamoroso reveal del traditore del Liceo Yuei. Colto in fallo mentre tramava in segreto con i suoi genitori, Yuga Aoyama è stato smascherato: è lui l'infiltrato che lavora per All For One.

In seguito a questa sconvolgente scoperta, messo alle strette da Midoriya, Aoyama ha provato a combattere il suo ex amico per difendere la sua famiglia da terribili conseguenze. Lo scontro tra i due, però, è stato fermato prima ancora di poter cominciare da Toru Hagakure, che per prima aveva appreso del complotto di Aoyama.

Quando il traditore utilizza il suo laser per attaccare Midoriya, Invisible Girl para il colpo grazie alle doti rifrangenti del suo corpo, che sono una vera e propria nemesi per il Navel Laser. In questo frangente, però, il fascio di luce riflessa mette in evidenza, per la prima volta in assoluto, i lineamenti del volto di Toru Hagakure. In quell'esatto momento, l'aspirante eroina è in lacrime, chiedendosi cosa passava nella testa di Aoyama mentre era al fianco della Classe 1-A per tutto quel tempo.

Il pianto di Hagakure, unito a quelli dello stesso traditore e di Midoriya, che si sente colpevole per non essersi mai accorto del misfatto, segna una delle scene più emozionanti dell'opera, nonché la migliore per quanto riguarda il personaggio di Invisible Girl, finora mai al centro dell'attenzione. Vi salutiamo lasciandovi a una fanart che immagina il volto completo dell'eroina di My Hero Academia.