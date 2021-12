My Hero Academia: il traditore ha davvero intenzione di combattere i suoi amici?

Il manga di My Hero Academia sta portando i lettori a vivere una delle fasi più struggenti dell'intera opera. Il traditore della Classe 1-A è stato scoperto da Hagakure e Midoriya, che ora si ritrovano a combattere disperatamente colui che fino a pochi attimi prima consideravano un amico, un fratello.

Mentre i suoi genitori gli affidavano il nuovo incarico di All For One, Yuga Aoyama viene colto in flagrante da Toru Hagakure, che si precipita da Midoriya chiedendo soccorso. Quando Deku arriva sul luogo del misfatto, non crede a quello a cui sta assistendo: il Laser Boy, in un mare di lacrime, gli confessa tutti i suoi atroci peccati.

Aoyama si definisce uno sporco Villain, un criminale nelle mani del Simbolo della Paura, e in quanto tale, attacca il suo ex amico. È tuttavia proprio in questa fase che i lettori più attenti possono cogliere quanto la situazione vissuta da Aoyama sia struggente.

Quando l'infiltrato del Liceo Yuei cerca di colpire Deku, quest'ultimo si accorge tempestivamente dell'attacco in arrivo grazie all'attivazione del suo Danger Sense. Ciò vuol dire che Aoyama ha realmente intenzione di attaccare il suo compagno di classe. Sebbene nella realtà dei fatti lui non sia un Villain, ma solamente un ragazzo terrorizzato dalle continue minacce di All For One, pur di proteggere la sua famiglia Aoyama è disposto a battagliare con il suo amico.

Quelle del capitolo 337 di My Hero Academia, sono le lacrime di un traditore o di un eroe? Vi lasciamo a data di uscita e teorie su My Hero Academia 338.