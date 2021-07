My Hero Academia: che fine ha fatto il traditore del Liceo Yuei?

Con il Joint Training Arc della Stagione 5 di My Hero Academia ormai giunto al termine, del traditore del Liceo Yuei non vi è stato alcun minimo cenno. Possibile che gli insegnanti dell'accademia per eroi non stiano indagando su un aspetto di tale importanza e che nessuno faccia più alcuna menzione sull'argomento?

Durante le prime tre stagioni dell'anime, sono stati sottili sparsi sottili indizi su un presunto traditore infiltrato nel Liceo Yuei. Nonostante le speculazioni del fandom e diverse teorie piuttosto plausibili, di chi si tratti e cosa stia tramando è ancora un mistero. Quel che sorprende, però, è che questa sottotrama è stata lasciata completamente in sospeso, senza ulteriori sviluppi.

L'allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B sarebbe stato un buon modo per indagare sui vari studenti, osservandone il comportamento, le intenzioni e l'atteggiamento. Tuttavia, i professori dello Yuei, All Might compreso, sembrano essersi completamente dimenticati di ciò.

L'idea di un traditore fu sollevata da Present Mic in seguito al rapimento di Katsuki Bakugo. Tali eventi, infatti, vennero ritenuti sospetti, poiché i dettagli sul campo di addestramento erano stati tenuti sotto stretto segreto. Gli unici a essere informati furono i componenti dei Wild Wild Pussycats, i docenti dello U.A. e gli studenti che vi parteciparono. Il traditore, dunque, rientra per forza in una di queste categorie.



Da quel momento, però, del presunto traditore non c'è stata più traccia e la community continua a domandarsi perché. La ragione potrebbe essere che Kohei Horikoshi sia impegnato con altri aspetti della storia e che semplicemente si sia dimenticato del traditore. Ma è davvero possibile che se ne sia scordato? Il mangaka sembra piuttosto attento su ogni singolo sviluppo e una tale dimenticanza sarebbe davvero grave.

E voi cosa ne pensate, prima o poi il traditore spunterà fuori? Nel frattempo, My Hero Academia 5 è un flop, ecco i risultati della TV giapponese. Ecco alcuni dettagli sulla prossima saga di My Hero Academia 5.