My Hero Academia, il traditore non doveva essere LUI: ecco chi aveva in mente Horikoshi

Agli albori di My Hero Academia, l'eroe e insegnante Present Mic ipotizzò che potesse esserci un traditore, una persona incaricata di scoprire i movimenti della classe 1-A e di riferirli all'Unione dei Villain. Il manga ha già svelato l'identità di costui, ma Kohei Horikoshi inizialmente pensava ad un altro nome.

Ma di chi si tratta? L'autore di My Hero Academia l'ha svelato durante un'intervista al Jump Festa, l'evento di Shueisha che si è tenuto in questi giorni in Giappone.

Horikoshi ha rivelato di voler rendere Naomasa Tsukauchi il burattino dell'Unione dei Villain. Questo personaggio secondario è uno dei detective che lavorano per le forze di polizia e che collabora quotidianamente con All Might e tutti gli eroi professionisti.

Alla fine, la sorte di traditore è toccata allo sventurato Aoyama. Il giovane è stato vittima di alcune minacce da parte dei villain, che lo hanno costretto ad allearsi con loro per proteggere la sua stessa famiglia. Il capitolo 337 di My Hero Academia ha rivelato così il traditore, un alunno all'interno della classe 1-A.

La scelta iniziale del detective sarebbe stata forse più banale, possiamo quindi ritenerci soddisfatti che il fantomatico traditore sia addirittura uno studente della stessa classe di Deku. A voi è piaciuto quel colpo di scena? Vi lasciamo con le speculazioni e le teorie su un possibile manga spin-off prequel di My Hero Academia (sognare è lecito!).