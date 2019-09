My Hero Academia: il traduttore inglese alza le aspettative per il prossimo capitolo

Il manga di My Hero Academia non ha ancora preso una direzione ben definita per il prossimo arco narrativo. La narrazione, infatti, si giostra sia dalla parte degli eroi che da quella degli antagonisti, tenendo ancora aperta la parentesi dell'esercito di liberazione. A quanto pare il prossimo capitolo sarà molto più consistente dei precedenti.

A riportarci questa informazione è il traduttore inglese dell'opera, Caleb Cook, che tramite un post su reddit ha dichiarato che il capitolo 245 (in arrivo il 6 Ottobre) ha richiesto ben 4 ore di traduzione. Il traduttore ha inoltre fatto un confronto di tempistiche con il 243, affermando di aver impiegato molto meno, 45 minuti.

I fan hanno subito impennato le loro aspettative, pensando ad un capitolo pieno di rivelazioni e di eventi importanti, mentre non manca chi teme di poter leggere qualcosa di molto simile alle ultime tavole di Hunter X Hunter, che per spiegare determinate situazioni di trama ha ricorso a interi paragrafi di testo.

Ovviamente sono solo speculazioni, ma visto il tempo costato al traduttore non ci sorprenderebbe troppo, anche da un punto di vista narrativo. Infatti alla fine del 243 ritroviamo Hawks, che dopo aver aiutato Endeavor nello scontro con il villain incomincia ad accennargli del manuale di Destro.

Ovviamente Hawks sta facendo il doppio gioco, e spera che l'eroe numero 1 lo aiuti nella sua missione. Immaginiamo che il prossimo capitolo possa approfondire il credo dell'armata, attraverso una spiegazione più dettagliata degli ideali di Destro, che sì sono stati accennati ma mai dissertati del tutto. Ricordiamo inoltre che il mangaka è andato in pausa una settimana fa, e presumibilmente gli è servita proprio per gestire questo capitolo.



Nel capitolo di questa settimana Endeavor ha mostrato tutta la sua forza. Che progetti ha l'autore per Todoroki?