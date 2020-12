My Hero Academia: traduttori cambiano il nome da eroe di Bakugo, fan in rivolta sui social

Il capitolo 293 di My Hero Academia ha finalmente mostrato al grande pubblico il nome da eroe da Katsuki Bakugo e, come preventivato da molti, i traduttori di Viz Media e Manga Plus hanno optato per una piccola modifica. I fan per il momento sembrano non essere troppo soddisfatti, ma a quanto pare il cambiamento è già ufficiale.

Pochi giorni fa vi avevamo anticipato che il nome da eroe di Bakugo sarebbe stato DynaMight, gioco di parole tra i termini Dynamite, rappresentante la forza esplosiva del suo Quirk, e All Might, l'eroe a cui il ragazzo si è sempre ispirato. I traduttori di Manga Plus hanno invece optato per Dynamite, un nome da eroe più semplice diretto ma privo della citazione all'ex numero uno di My Hero Academia. In realtà la traduzione diretta dal giapponese è abbastanza complessa, quindi entrambi i nomi possono essere considerati corretti.

La traduzione di Manga Plus, comunque, è la stessa utilizzata da VIZ Media, editore statunitense in possesso dei diritti per la distribuzione del manga, e di conseguenza il cambiamento è da considerarsi ufficiale. Per il momento non sappiamo come si comporterà Edizioni Star Comics in Italia, e difficilmente riceveremo informazioni prima della seconda metà del 2021.

E voi cosa ne pensate? DynaMight o Dynamite? Fateci sapere quale dei due nomi da eroe preferite lasciando un commento nel riquadro sottostante!