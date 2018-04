My Hero Academia: trailer e anticipazioni del season premiere della terza stagione!

Mancano pochi giorni al debutto della terza stagione die, dal Giappone, giungono nuove anticipazioni, tra novità sul season premiere e il trailer dei nuovi episodi che si apprestano a debuttare sui circuiti televisivi nipponici.

Il trailer, diffuso dal profilo Twitter ufficiale dell'anime di My Hero Academia, non riserva footage nuovi rispetto a ciò che abbiamo già visto finora, ma funge da reminder per ricapitolare lo status quo dei personaggi principali apparsi, finora, nelle prime due stagioni della serie televisiva.

Per quanto riguarda le anticipazioni sul primo episodio di My Hero Academia 3, ci pensano le pagine di Weekly Shonen Jump ad aggiornarci su tutte le novità in arrivo: leggiamo le nuove sinossi derivate dall'episodio 39 (in totale) dell'anime di My Hero Academia.

"PLUS ULTRA! La Stagione 3 è qui!

Episodio 39, 'Game Start!'

La pausa estiva è arrivata! E la Classe A-1 va... a nuotare?!

Alla fine, la pausa estiva è arrivata per l'Istituto UA! E, a causa della vicinanza al campo di addestramento, molti studenti passano le loro vacanze lì. Per questo, dunque, Izuku, Mineta e Kaminari decidono di incontrarsi presso la piscina per allenarsi.

Izuku questa settimana: Invitato a un allenamento speciale?

Izuku si sta allenando da solo per prepararsi al campo scuola di addestramento estivo. Tuttavia, Mineta e Kaminari lo invitano ad allenarsi con loro presso la piscina. Cosa risponderà Izuku?"

Il primo episodio della terza stagione di My Hero Academia debutterà il 7 aprile 2018.