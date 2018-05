My Hero Academia: trailer del 9° episodio e character design di All For One

Vi proponiamo l'anteprima video del 9° episodio della terza stagione di My Hero Academia, che verrà trasmesso sabato 2 giugno sui circuiti televisivi giapponesi. Insieme ad esso, Studio Bones ha diffuso una nuova immagine dedicata al character design dl All For One.

My Hero Academia 3 si prepara a entrare nell'arco narrativo chiamato Hideout Raid, nel quale i protagonisti tenteranno di introdursi nella base segreta dell'Unione dei Villain per salvare il loro compagno, Katsuki Bakugo, rapito dai supercriminali durante il Ritiro Estivo nei boschi.

Nell'ultimo episodio abbiamo visto che Kirishima e Todoroki hanno coinvolto Midoriya, Iida e Yaoyorozu nel loro piano volto a recuperare l'amico rapito dai Villain: per l'occasione, gli aspiranti eroi della 1-A decidono di travestirsi per assumere look differenti e non essere riconosciuti.

In calce all'articolo, invece, potete ammirare nel dettaglio il character design di All For One, il misterioso leader dell'Unione dei Villain: "All For One" sarà anche il titolo dell'episodio 9 di My Hero Academia Stagione 3, che sarà trasmesso in Giappone nella giornata di sabato 2 giugno.

Intanto, su VVVVID, che ha recentemente acquisito la licenza per trasmettere la nuova stagione dell'anime di Studio Bones in streaming, è stato caricato da poco il sesto episodio, che avvicina il pubblico italiano al simulcast della serie.