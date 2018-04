My Hero Academia: trailer e screenshot del prossimo episodio anticipano una dura battaglia

In attesa di poter visionare il quarto episodio della terza stagione di My Hero Academia, ossia la quarantaduesima puntata della trasposizione animata tratta dall’omonimo fumetto del sensei Kōhei Horikoshi, le reti nipponiche ne hanno diffuso il trailer esteso.

Visionabile in calce all’articolo, il trailer rivela che Izuku Midoriya e gli altri verranno attaccati dalla cosiddetta “Unione dei Villains”, la quale approfitterà della situazione per sferrare il proprio attacco. Come si comporterà il cinico Kota Izumi in questa disperata situazione?

Mentre il trailer conferma che l’episodio sarà intitolato “Mio Eroe”, una scan circolata in rete solo alcune ore fa rivela che gli episodi 5 e 6 (o 43 e 44, secondo la numerazione complessiva) saranno rispettivamente intitolati “Un favoloso pugno di ferro!” e “Una situazione ruggente”.

Di seguito, infine, trovate una manciata di screenshot tratti dalla puntata che potremo visionare questo sabato. Riusciranno Izuku e gli altri a scamparla ai tremendi villain?

Scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, My Hero Academia è un manga serializzato su Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal mese di luglio 2014. Composto ormai da 18 volumetti, il fumetto ha ispirato tre stagioni televisive. Mentre il manga, in Italia, è pubblicato da Edizioni Star Comics, l’anime è visionabile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID.