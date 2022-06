My Hero Academia, ecco il nuovo trailer della sesta stagione dell'anime

In quest'ultimo periodo si è parlato molto di My Hero Academia, opera shonen famosissima in tutto il mondo, che a breve vedrà il debutto di due nuovissimi OVA. I due episodi serviranno per placare l'attesa dei fan per la sesta stagione dell'anime prodotta da Studio BONES, che esordirà solo in autunno 2022.

Uno dei due OVA vedrà i protagonisti di My Hero Academia impegnati con il baseball, in cui esordirà anche un nuovo villain. Nell'altro, intitolato My Hero Academia: Laugh! Like Hell, probabilmente vedremo un allenamento con protagonisti Deku, Bakugo e Todoroki al fianco di Burnin e Endeavor.

In un evento tenutosi oggi in Giappone dedicato ai 2 OVA, è stato mostrato per la prima volta il nuovo trailer di My Hero Academia 6, che possiamo vedere nel canale YouTube ufficiale di TOHO Animation. Il breve video, dalla durata di un minuto, mostra molti dei protagonisti della nuova stagione.

L'anime di Studio BONES sarà sicuramente uno dei punti di forza della stagione anime autunnale 2022. Cosa possiamo aspettarci da My Hero Academia 6? Nella quinta stagione avevamo assistito a un ritmo narrativo troppo frettoloso, che ha lasciato interdetti molti fan del manga di Kohei Horikoshi nonostante le splendide animazioni del prodotto.

La stagione 6 dovrà però adattare l'arco narrativo della Guerra di Liberazione Paranormale, il più lungo finora nel manga di My Hero Academia: come gestirà le cose Studio BONES? taglierà delle parti o manterrà l'opera animata fedele a quella cartacea di Horikoshi?