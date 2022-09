My Hero Academia: trailer, sinossi e immagini per i primi due episodi della Stagione 6

L’uscita di My Hero Academia Stagione 6 è ormai dietro l’angolo, ma in vista della premiere sono state pubblicate alcune immagini ufficiali della prima puntata di questa nuova avventura. Come se non bastasse è emerso anche uno spot per il secondo episodio, che avrà Mirko come protagonista assoluta.

A ormai pochi giri d’orologio dall’esordio, My Hero Academia Stagione 6 si mostra in anteprima assoluta in alcuni still pubblicati in rete. A condividere le immagini e la sinossi di My Hero Academia 6x01 tratte dal sito web ufficiale è l’insider di Twitter @WSJ_manga.

Attraverso la sua attività di spionaggio Hawks è riuscito a recuperare informazioni vitali sulla posizione di Shigaraki, che si trova nelle mani del dottore che ha dato vita ai Nomu. La società degli eroi è sull’orlo di una guerra e gli Heroes sono pronti a mettere in gioco le loro vite: lo scontro con i villain guidati da Tomura Shigaraki sta per cominciare.

Le prime quattro immagini che trovate in calce all’articolo si focalizzano ognuna su un eroe professionista diverso, Endeavor, Hawks, Mirko ed Eraserhead. I restanti quattro still mettono invece in mostra l’esercito di Heroes, un gruppetto di studenti delle Classi 1-A e 1-B del Liceo Yuei, il trio formato da Bakugo, Iida e Todoroki, e infine Izuku Midoriya. Questo folto gruppo di eroi avrà il compito di fermare Tomura Shigaraki e i suoi uomini, che hanno unito le forze con il gruppo di Re-Destro. La battaglia non sarà però così facile.

È stato poi pubblicato uno spot per il secondo episodio di My Hero Academia 6. La clip vede l’eroina coniglio Mirko sferrare uno dei suoi celebri calci. Gli spettatori farebbero bene a tenere gli occhi puntati su di lei. Nella seconda puntata della Stagione 6, mentre Endeavor e gli altri Heroes ingaggiano battaglia all'ospedale di Jaku, Mirko precede tutti lanciandosi solitaria alla caccia del dottor Garaki.