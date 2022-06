My Hero Academia: trapela la cover del volume 35, è riciclata?

In qualche occasione Kohei Horikoshi, il papà di My Hero Academia, ha faticato a gestire i ritmi frenetici della serializzazione settimanale di Weekly Shonen Jump, impresa in realtà ardua e complessa per chiunque visto le strettissime scadenze imposte dal colosso editoriale.

C'è stato qualche caso sporadico, ad esempio, di riciclo di tavole all'interno di uno stesso capitolo di My Hero Academia, fenomeno che aveva persino preoccupato i lettori circa lo stato di salute del sensei che in qualche occasione è stato costretto a prendersi una pausa improvvisa.

Ad ogni modo, alcune immagini dall'ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump, su cui viene serializzato da ormai diversi anni il gioiellino di Kohei Horikoshi, ha svelato una promo con la cover del volume 35 di My Hero Academia, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia. Come potete notare sempre in fondo alla pagina, l'immagine decisa dall'autore è identica ad una copertina di Jump, salvo qualche differenza con la colorazione. Qualcuno non ha molto apprezzato questa decisione, mentre altri, invece, hanno trovato questa scelta particolarmente azzeccata dal momento che evidenziava una delle più affascinanti tavole a colori del sensei degli ultimi tempi.

E voi, invece, cosa ne pensate della cover del volume 35 del manga, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.