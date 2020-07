My Hero Academia: trapelate le correzioni del volume 27

Gli autori di manga che pubblicano le proprie opere su rivista settimanale sono obbligati a dei ritmi serrati. Ciò non permette loro di integrare tutti i dettagli che vorrebbero all'interno dei propri capitoli. L'autore di My Hero Academia ha apportato diverse correzioni nell'ultimo volume uscito in Giappone, il 27.

A segnalarle è stato l'account Twitter @shibuyasmash, che ha stilato una piccola lista di tutti i miglioramenti apportati da Horikoshi allegando al post le tavole di riferimento. Nulla di trascendentale, si tratta perlopiù dell'integrazione di fondali, e di piccole aggiunte riguardanti l'abbigliamento dei personaggi.

L'attuale arco narrativo di My Hero Academia è stato gestito, finora, con una notevole regolarità da parte dell'autore. Quest'ultimo ha ricorso a poche pause, e ha aumentato il numero di pagine dei propri capitoli dalle solite 15 alle 19, pur mantenendo una qualità artistica sempre elevata.

L'impressione è che l'autore stia affrontando una fase climatica del manga, in seguito alla quale non sarà possibile affrancarsi. Molti personaggi di spicco, sia dalla parte degli eroi che nella fazione del villain, sono costantemente in bilico tra la vita e la morte, e la portata del conflitto sembra essere troppo grande per permettere un ritorno alla normalità.

Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con il capitolo di My Hero Academia è fissato per domenica alle 18 sulla piattaforma di MangaPlus.

Horikoshi festeggia l'uscita del volume 27 di My Hero Academia con un nuovo sketch di Mirko. Numeri da capogiro per il manga di My Hero Academia, 27 milioni di copie vendute.