My Hero Academia: trapelato il nuovo Nendoroid di Uraraka

il manga di My Hero Academia ha sempre avuto molto riguardo del cast di personaggi, sia femminili che maschili, e possiamo dire con certezza che Uraraka sia uno dei volti più apprezzati della 1A, grazie ad un carattere dolce e una volontà di ferro. La ragazza ha ricevuto un nuovo Nendoroid, diamogli un'occhiata.

Recentemente è stata annunciata una nuova linea di Nendoroid dedicata a My Hero Academia, e la giovane eroina è compresa nel nuovo set. La sua figure è stata mostrata in occasione del Wonder Fest 2019 e una sua immagine è stata resa pubblica dalla utente Twitter @aitaikimochi. Pur non essendo a colori nella foto in calce, la nuova figure appare molto ben realizzata, con i tratti dolci dell'eroina riprodotti alla perfezione.

Nonostante né il prezzo né la precisa data di rilascio siano stati annunciati, il periodo d'uscita della nuova figure è previsto per il 2020. Il nuovo Nendoroid si unirà alla nuova line-up Heroes/Heroines, la quale per ora figura solamente personaggi maschili e Uraraka è la prima tra le ragazze della 1A che riceverà un Nendoroid. Speriamo tuttavia che dopo di lei verranno prodotte anche quelle di Tsuyu Asui, Yayorozou e Jiro, dei volti femminili molto amati dal fandom di My Hero Academia.

Insieme ad Uraraka verrà realizzata anche la figure del capo della League of Villain, Shigaraki, che darà il via ad una nuova linea di collezionabili dedicata ai criminali dell'opera di Kohei Horikoshi, che proprio in questo momento stanno ricevendo un approfondimento all'interno di un arco a loro dedicato. La banda di Shigaraki è infatti nel covo dell'Armata Rivoluzionaria, e sarà interessante vedere chi la spunterà.

Che ne pensate di questa nuova figure? Fatecelo sapere con un commento!