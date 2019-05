My Hero Academia si trasforma in Star Wars in una simpatica illustrazione

È risaputo che una delle caratteristiche che rende speciale un'opera è la sua versatilità nel riempire il cuore degli appassionati che si innamorano del progetto. Da sempre leader di una potente passione nel cuore dei fan è la mitologia legata a Star Wars, quest'oggi arricchita da un simpatico crossover con My Hero Academia.

Il capolavoro di Kohei Horikoshi non ha mai smesso di riunire a sé una cerchia sempre più ampia di grandi appassionati dell'opera supereroistica della rivista Weekly Shonen Jump. Negli ultimi anni, o meglio, sin dalla sua serializzazione, il successo ottenuto grazie a un connubio Occidentale e Orientale è stato tangente e innegabile a una cultura nipponica scarna di prodotti del genere e di alto livello. Il maestro Horikoshi ha stupito con la sua immagine del supereroe, divenuta emblematica anche per mezzo di un grande villain ancora in stand-by, Stain.

Nell'ultimo lavoro artistico dedicato da un fan all'omonimo franchise di My Hero Academia, ci pensa un certo Kadeart su Twitter, che con un'illustrazione degna di nota rappresenta un epico crossover tra i personaggi del titolo giapponese e l'immensa opera di George Lucas, Star Wars. Il disegno, che potete ammirare in calce all'articolo insieme ad altre due immagini, è divenuta virale in pochissimo tempo, per via della grande passione che da sempre arde dentro gli appassionati verso un'opera iniziata ormai nel lontano 1977.

E a proposito di Star Wars, non possiamo non ricordarvi che è disponibile il primo trailer dell'Episodio IX The Rise of Skywalker, il film che chiuderà l'ultima saga in corso e che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo dicembre. Vi invitiamo anche a dare un'occhiata all'ultimo cosplay di un fan di My Hero Academia, che ha dato una sua ottima interpretazione dell'eroina Uravity.

E voi, invece, cosa ne pensate del simpatico crossover?