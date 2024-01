My Hero Academia, tutte le trasformazioni di All For One spiegate

In My Hero Academia, il villain principale è All For One, un uomo che si autodefinisce il "più grande signore dei demoni". È il fondatore dell'Unione dei Villain e la nemesi dell'eroe All Might. All For One ha un Quirk unico, che gli permette di rubare i poteri degli altri per infonderli in sé stesso o nelle altre persone.

Grazie a questo potere, All For One ha accumulato una vasta collezione di Quirk, diventando quasi inarrestabile. Nel corso della sua vita, il villain ha assunto diverse forme, ognuna con diversi livelli di potere.

Il primo All For One: Nella sua forma migliore, All For One era un uomo alto e muscoloso, con lineamenti taglienti e occhi rossi penetranti. Era in grado di sconfiggere facilmente anche i più potenti eroi, risultando praticamente invincibile. Durante questo periodo, raccolse una vasta collezione di diversi Quirk dai suoi avversari e sviluppò uno stile di combattimento unico progettato per abbattere coloro che si opponevano a lui.

All For One ferito: All Might è l'unico eroe in grado di sconfiggere All For One, e lo fa in una battaglia epica. I due si sono affrontati molte volte prima che la storia di My Hero Academia avesse luogo e, grazie all'eredità di One For All, All Might è stato in grado di sconfiggere la sua nemesi costringendola a vivere attaccata a dei supporti medici.

All For One e l'incidente di Kamino: All For One si riprende dalle sue ferite e torna a minacciare il mondo. Durante l'incidente di Kamino, il villain affronta di nuovo All Might, ma viene sconfitto per la seconda volta e rinchiuso a Tartaro, l'infernale prigione dove vengono tenuti prigionieri i cattivi della serie. Qui potete scoprire quali sono i 5 villain migliori di My Hero Academia.

All For One combinato con Tomura Shigaraki: All For One fugge dal Tartaro e si fonde con il corpo di Tomura Shigaraki, il giovane leader dell'Unione dei Villain. Nonostante l'aspetto di questa forma sia il meno inquietante tra tutti, il "re dei demoni" mostra ancora una volta la sua forza. Il villain è in grado di controllare Tomura, lanciare potenti attacchi di onde radio e liberare i prigionieri del Tartaro.

Il ritorno di All For One nell'arco della Guerra Finale: All For One torna per l'ultima volta più potente che mai nel War Arc. Dopo aver utilizzato un farmaco per far ringiovanire il proprio corpo, il suo aspetto torna quello della sua prima forma. Tuttavia, il farmaco continuerà a riavvolgere il tempo e trasformerà il pericoloso villain in un bambino, per poi farlo scomparire nel nulla. My Hero Acedmia terminerà con il War Arc? Per scoprire cosa riserverà il futuro all'opera di Kohei Horikoshi, vi consigliamo la lettura di questo articolo.