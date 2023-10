My Hero Academia: i tre eroi dell'Atto Finale nella cover del Vol. 39

In attesa dell'uscita del capitolo 404 di My Hero Academia, i lettori giapponesi stanno per accogliere un nuovo volumetto della serie manga scritta e illustrata da Kohei Horikoshi. La cover del Volume 39 di My Hero Academia ritrae i tre eroi che in questo Atto Finale hanno già combattuto le loro battaglie.

Il maestro Horikoshi sta per concentrarsi sulle ultime battaglie dell'opera, quella tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki e quella tra All For One e il personaggio tornato nel cliffhanger di My Hero Academia 403. Chi non resta al passo con la pubblicazione settimanale su Weekly Shonen Jump e MangaPlus, invece, godrà presto dell'uscita di un nuovo tankobon.

Dal 2 novembre 2023 in Giappone verrà pubblicato My Hero Academia Vol. 39, che porterà avanti la storia dal capitolo 387. Intitolato "Battle Without a Quirk", nelle sue 184 pagine il volumetto si concentrerà sulla battaglia tra Armored All Might e All For One, oltre che fornire resoconti sul resto degli scenari già affrontati in precedenza.

La cover di My Hero Academia Vol. 39 è tutta per i tre eroi che fino a ora hanno già risolto i loro combattimenti. Parliamo, partendo da sinistra nell'immagine di copertina, di Ochaco Uraraka, Toshinori Yagi e Shoto Todoroki. I due studenti della Yuei e il loro insegnante, ex eroe Simbolo della Pace giapponese, siedono su una specie di trono, ma Toshinori è l'unico col capo chinato. Il motivo, i lettori del tankobon, lo scopriranno solamente con la lettura dei capitoli raccolti all'interno del volume. Per quanto riguarda la pubblicazione dei volumetti in Italia, vi rammentiamo che Star Comics lancerà My Hero Academia Vol. 38 dal 29 novembre 2023 al prezzo di copertina di 5,20 euro.