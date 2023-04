My Hero Academia: i tre film anime sono diventati canonici con il capitolo 384?

My Hero Academia è uno degli shonen più popolari degli ultimi dieci anni, perfetto per chi per la prima volta si approccia con una produzione nipponica. Visto il successo del manga, che conta milioni di copie vendute in tutto il mondo, l'opera di Kohei Horikoshi è stata adattata in una serie anime composta da sei stagioni e ben tre anime movie.

Sebbene i tre film animati abbiano riscosso un grande successo al box office, non tutti i lettori hanno approfondito gli eventi in essi accaduti poiché secondo molti i lungometraggi di My Hero Academia non sono canonici. Tuttavia, pare che ora Kohei Horikoshi abbia chiuso la questione. I lungometraggi di My Hero Academia sono entrati nel canone del manga e per questo vanno assolutamente visti.

A confermare che i film di My Hero Academia siano tutti canonici è il più recente capitolo del manga di Kohei Horikoshi. In My Hero Academia 384 i giornalisti documentano la battaglia contro All For One per far sapere alla popolazione quanto gli Heroes si stiano impegnando per difendere il Paese e diffondere nuovamente la speranza sul Giappone.

I corrispondenti, che monitorano la situazione da alcuni elicotteri nonostante la situazione meteo proibitiva, vogliono che il mondo sappia che non è ancora finita e che gli studenti della U.A. High School, gli studenti delle altre accademie nazionali e i Pro Heroes stanno combattendo per il futuro.

La trasmissione comincia a diffondersi lentamente in tutta la rete e viene vista da alcuni personaggi che gli spettatori dei tre film di My Hero Academia hanno avuto modo di conoscere. A guardare il notiziario ci sono tra gli altri anche i fratellini di Rody Souls e gli eroi internazionali di World Heroes Mission, Melissa Shield di Two Heroes e Mahoro e Katsuma di Heroes: Rising. Vi ricordiamo che di recente Melissa Shield è stata menzionata indirettamente anche dall'anime di My Hero Academia.