My Hero Academia: tre grandi amici stanno per riunirsi dopo tanto tempo

Gli ultimi capitoli del Final War Arc di My Hero Academia stano mettendo gli Heroes in grande difficoltà. La rivoluzione mutante capeggiata da Spinner è stata fermata grazie alle parole di Shoji, ma il Villain lucertola è comunque riuscito a portare a termine la missione affidatagli da All For One.

Il richiamo di Present Mic e Spinner era stato ignorato in My Hero Academia 373, ma la perseveranza del Villain si è rivelata infine decisiva. Kurogiri, la spalla destra di All For One e Tomura Shigaraki, è finalmente in piedi, pronta a servire i suoi padroni e rovesciare le sorti della guerra.

La strategia divide et impera di All Might finora era un trionfo, con Deku che sembrava a un passo dallo sconfiggere Tomura Shigaraki. Tuttavia, l'ultima speranza di All For One si è rivelata vincente. Present Mic non è infatti riuscito a fermare Spinner.

Dopo aver preso di mira l'ospedale centrale con il suo esercito di mutanti, Spinner è riuscito a dare nuova vita a Kurogiri, che non appena ha riaperto gli occhi ha sfruttato i suoi portali per trasportare Dabi da Endeavor e delle copie di Twice da Hawks. Ma non solo, uno dei portali di Kurogiri indirizza il villain e Present Mic nel luogo in cui Eraserhead sta ostacolando Shigaraki.

In My Hero Academia 375 ci sarà la riunione tra tre grandi amici che non si riuniscono dai tempi del Liceo Yuei. Questo incontro confermerà le cattive intenzioni di Kurogiri, oppure in qualche modo l'incontro con Aizawa e Yamada riporterà in vita la personalità di Oboro Shirakumo?