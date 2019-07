My Hero Academia: ecco le tredici nuove Funko Pop in arrivo

L'opera manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, sta per fare il suo ritorno il prossimo ottobre, con la tanto attesa quarta stagione dell'adattamento animato, di cui è stato condiviso il trailer doppiato in inglese. I fan della serie saranno inoltre felici di sapere che tredici nuovi Funko Pop dei personaggi sono in arrivo.

Funko Pop ha condiviso alcune immagini, che potete trovare in calce alla notizia, che ci mostrano in tutto il loro splendore, le tredici nuove statuette. In particolare, la nuova linea sarà formata da Deku con il costume, Kirishima, Yaoyorozu, Tokoyami, All for One, Teacher All Might e Golden Age All Might.

Tutte le statue sono attualmente disponibili per il preordine, mentre la spedizione è prevista per il prossimo settembre. Inoltre, nuovi portachiavi Pop di Deku con elmetto e Sliver Age All Might sono disponibili anche loro per preordine.

Saranno anche disponibili altri Funko Pop esclusivi, che includono Mirio Togata presso Chalice Collectibles, Himiko Toga presso AAA Anime, una variante All for One presso Big Apple Collectibles, Tomura Shigaraki presso Galactic Toys, All Might (metallizzato) presso Barnes & Noble e All Might (cromato) presso Funimation. Un portachiavi Pop Silver Age All Might (versione glow-in-the-dark) è previsto in uscita su Hot Topic e Box Lunch.

Infine, Funimation e Loot Crate hanno recentemente annunciato un'edizione limitata My Hero Academia Plus Ultra Crate che includerà oggetti da collezione, abbigliamento e gadget esclusivi. Il contenuto è segreto, ma la confezione conterrà 5-7 articoli tra cui una maglietta.

Ne approfittiamo per ricordarvi che l'ultimo capitolo del manga ha rivelato l'origine della provenienza di Shigaraki.