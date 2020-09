My Hero Academia: le tremende conseguenze per Shigaraki dopo l'ultimo scontro

L'arco narrativo "Paranormal Liberation War" di My Hero Academia è quasi giunto alla fine e si sta confermando come uno dei più adrenalinici ed emozionanti di tutta la saga. Dopo aver visto le disastrose condizioni in cui riversano i Pro Heroes, ecco un aggiornamento sullo stato di Tomura Shigaraki.

In seguito all'atto drammatico avvenuto in My Hero Academia capitolo 285, l'attenzione è tutta riservata sul leader dei Villain. Shigaraki, completamente solo, ha dovuto fronteggiare i più forti Top Heroes, tra cui il numero uno Endeavor, oltre che i ragazzi dell'Accademia U.A. Ma portando il suo Quirk "decadimento" su un nuovo livello, l'antagonista si è facilmente sbarazzato di tutti loro.

Mentre Deku cerca di bloccare la furia di Shigaraki sfruttando il One For All 100%, gli altri eroi presenti sul campo di battaglia si riorganizzano formulando un nuovo piano d'azione. Endeavor, accompagnato da Bakugo e suo figlio Todoroki, si scaglia contro il Villain con un devastante "Prominence Burn".

Questa mossa avrebbe letteralmente carbonizzato qualsiasi altro avversario, ma Shigaraki sorprendentemente sopravvive; il suo corpo, però, è gravemente ustionato. Nonostante le ferite riportate, l'erede di All For One si scatena nuovamente e grazie al suo potere di rigenerazione probabilmente tornerà come nuovo in men che non si dica. A farne le spese è Bakugo, che sacrificandosi ha replicato una delle prime scene di My Hero Academia.