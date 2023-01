My Hero Academia: un trio insolito nella key art di Yoco Akiyama di Team-Up Mission

La sesta stagione dell'anime di My Hero Academia ha fatto conoscere alla Hero Society gli orrori della guerra. I Villain hanno colpito duramente, uscendo vincitori da uno scontro in cui invece gli eroi professionisti ne escono completamente ridimensionati. Ma per il Giappone c'è ancora una speranza, i giovani eroi che guideranno il futuro.

La società di My Hero Academia è nel caos. Alcuni dei migliori eroi sono morti, mentre tanti altri sono attualmente indisponibili poiché gravemente feriti. Contando anche i professionisti che hanno deciso di abbandonare il loro ruolo in seguito alla spaventosa guerra, il numero dei difensori della Hero Society è davvero striminzito. Gli studenti delle accademie per eroi sono però pronti a prendere in mano il futuro e guidare la controffensiva contro i Villain.

Deku e Bakugo hanno valorosamente combattuto contro Tomura Shigaraki, mentre Ochaco Uraraka ha dovuto affrontare Himiko Toga e partecipare alle operazioni di salvataggio dei civili in pericolo. Mentre i due ragazzi si trovano attualmente in ospedale, la carriera da eroina di Uravity è cambiata in My Hero Academia.

Questo insolito trio di aspiranti eroi della Classe 1-A è raffigurato nella nuova illustrazione inedita condivisa sui social da Yoco Akiyama, responsabile del manga spin-off My Hero Academia: Team-Up Mission. Riusciranno Deku, Uravity e Dynamight a salvare la società degli eroi?