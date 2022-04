My Hero Academia: un trio insolito nella pagina a colori di Team Up Mission

Mentre l’opera di Kohei Horikoshi procede spedita verso la battaglia conclusiva dell’Atto Finale, il progetto parallelo My Hero Academia Team Up Mission continua a intrattenere e divertire i fan. In particolare, i riflettori si sono accesi sullo spin-off di Yoko Akiyama per via di una meravigliosa illustrazione a colori.

Il successo del manga di Horikoshi ha portato alla nascita di due spin-off. Se quello di Furuhashi e Betten Court è sulla via del tramonto, quello di Akiyama è ancora in piena forma. Un nuovo capitolo della storia secondaria è stato appena pubblicato, chiamando a raccolta una squadra di eroi insolita. Se in precedenza in Team Up Mission ha debuttato l’Hero Odd-Eye, questa volta sono tre aspiranti a conquistare la scena.

Nella color page della Mission 20 di My Hero Academia Team Up Mission, vengono ritratti Denki Kaminari e Momo Yaoyorozu della Classe 1-A della Sezione Eroi del Liceo Yuei, e Hatsume Mei della Sezione Supporto. Il biondo eroe elettrico è steso con il pollice all’insù, mentre “Creaty”, che indossa il mantello invernale, si sta dando da fare attivando il suo Quirk. La ragazza, sta infatti creando delle bambole matrioska con le fattezze dei compagni di classe. Infine, troviamo il genio della sezione supporto con una chiave inglese in mano. Di recente, ha collaborato per migliorare i costumi di Deku e Iida, ma adesso cosa starà progettando? Vi ricordiamo, che in Italia My Hero Academia Team Up Mission è edito da Edizioni Star Comics.