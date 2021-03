My Hero Academia: nasce una triplice alleanza, ecco il loro obiettivo

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia stanno mettendo a dura prova la società degli eroi, che si è incrinata in seguito alla violenta battaglia con i villain. Ma una neonata triplice alleanza è fortemente decisa a risollevare la situazione.

Al termine dello scontro con il Fronte di liberazione del sovrannaturale, la popolazione ha perso fiducia in quelli che dovevano essere i loro salvatori. Ciò ha portato alla nascita di una nuova generazione di Vigilanti, che sfruttando i Support Item si difende alla bene e meglio dai criminali, ma non senza causare altri danni.

Inoltre, gli stessi Pro Heroes stanno abbandonando il proprio mestiere per paura di quel che accadrà in futuro. La società degli eroi è in ginocchio, mentre Shigaraki si è appena riunito al suo mentore All For One.

Nel capitolo 303 del manga, però, è nata un'alleanza che potrebbe portare gli eroi a nuova vita. Mentre Endeavor discuteva con la propria famiglia su quanto rivelato da Dabi, nella sua stanza d'ospedale sono improvvisamente apparsi Hawks e Best Jeanist. I due Heroes intendono offrire il loro supporto al Number One, l'unico a poter riportare la pace in una situazione più che mai delicata.

"Ho messo la mia vita nelle mani di Hawks fin dall'inizio, e sono abituato a camminare su passerelle infernali come questa", afferma il numero tre della classifica. Accettando in lacrime l'offerta ricevuta, Endeavor è pronto a tornare in azione, ma riusciranno i tre top heroes a ribaltare la situazione? Il segreto del One For All in My Hero Academia 303. Uscita e teorie su My Hero Academia 304, il One For All sarà grande protagonista.