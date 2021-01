My Hero Academia: la triste scomparsa di una delle Pro Heroes più amate

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno messo in scena una violentissima guerra tra eroi professionisti e criminali. Senza pietà l'un per l'altro, entrambi i fronti hanno subito durissime e inaspettate perdite, come ad esempio la scomparsa di una delle Pro Heroes più amate dai fan.

Con l'arco narrativo Guerra di Liberazione dal Paranormale ormai giunto al termine, il capitolo 296 del manga di Kohei Horikoshi ha aggiornato i lettori sulle condizioni su cui versano eroi e villain. Al fine di coronare i propri sogni, entrambi i fronti non si sono risparmiati, ma i risultati sono stati terribili.

Nei precedenti capitoli, Midnight si unì a Kamui per affrontare il terrificante Gigantomachia. L'insegnante dello Yuei, però, nel tentativo di sedare la bestia, venne colpita violentemente, finendo dispersa in una foresta nei pressi del campo di battaglia. Nonostante le ferite subite, attraverso le comunicazioni radio l'eroina è stata in grado di dare alcuni importantissimi comandi ai suoi studenti.

Tuttavia, da quel momento non abbiamo avuto più aggiornamenti su di lei. Questo fino a ora. Come suggerito dal capitolo 296 di My Hero Academia, prima che le comunicazioni con gli studenti cessassero, Midnight è stata circondata da un gruppo di criminali. Ferita e ormai indifesa, lo scontro ha visto l'eroina perire tragicamente.

La morte di Midnight è un duro colpo non solo per il Liceo Yuei e la società degli eroi professionisti, ma anche per i fan dell'opera. Inizialmente considerata utile unicamente ai fini del fanservice, la sua personalità e il suo ruolo all'interno dell'Accademia l'hanno portata a essere una delle eroine preferite dagli appassionati. Un evento scioccante per qualsiasi lettore. Il manga di My Hero Academia ha superato un importante traguardo. Sono oltre 30 milioni le copie totali stampate. Ammiriamo questo disegno di Toga in occasione dell'uscita del volume 29 di My Hero Academia.