My Hero Academia: Tsuyu Asui diventa un'eroina nel cosplay ottimo di KendelB

Tra le sei ragazze della 1-A, ce ne sono alcune che sono state caratterizzate meglio. Dopo Ochako Uraraka, Kohei Horikoshi decise di approfondire in My Hero Academia l'aspirante eroina dai tratti di un rospo, Tsuyu Asui. Si rese particolarmente utile durante il primo assalto dei villain al campo di addestramento della Yuei.

Da quel momento in poi Tsuyu è sempre stata accolta a braccia aperte dai fan, anche se negli ultimi tempi ha lasciato spazio anche alle altre ragazze come Yaoyorozu, Ashido e Jiro. In attesa che torni anche lei sotto i riflettori, gli appassionati di My Hero Academia chiedono ancora cosplay su di lei. Per questo oggi vi presentiamo la realizzazione di KendelB.

La ragazza ha condiviso le foto del suo cosplay di Tsuyu Asui. Più matura rispetto alla controparte del manga, questa Tsuyu è vestita col classico costume da hero verde e nero, con tanto di occhiali sulla testa e il cinturone bianco alla vita. Probabilmente in questa versione ha già concluso gli anni alla Yuei ed è diventata un'eroina professionista. Cosa ve ne pare?

